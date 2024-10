Segurança reforçada junto à Escola EB1/PE Monte

A Câmara Municipal do Funchal adjudicou recentemente uma empreitada de obras na Estrada do Livramento (que divide as freguesias do Monte e do Imaculado Coração de Maria), que prevê a substituição das lombas redutoras de velocidade existentes junto à Escola EB1/PE do Monte por uma passadeira sobrelevada.

Este é um local é uma área de grande circulação de crianças e respetivas famílias.

Para além da criação da passadeira sobrelevada, o projeto inclui também a substituição do muro junto às escadas por um passeio, proporcionando maior segurança e acessibilidade aos peões.

Esta intervenção prevê ainda a canalização da valeta de águas pluviais, garantindo a continuidade pedonal e a criação de uma zona extra de proteção para os utilizadores da via pública.

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria dá conta que este conjunto de obras surge em resposta a um pedido que há algum tempo vinha a solicitar.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, recebeu com satisfação a notícia da adjudicação desta obra, reforçando que “a segurança dos residentes e das crianças é uma prioridade constante para a sua equipa”.

A intervenção agora aprovada é vista como “uma importante resposta às necessidades da comunidade, correspondendo ao desejo de aumentar a segurança rodoviária naquela área, especialmente para as crianças que circulam diariamente na zona”.