Os serviços do PSD-Madeira, na Rua dos Netos, estão encerrados para férias do pessoal.

A decisão, conforme apurou o JM, está em linha com o que acontece todos os anos nesta quadra. Ou seja, o partido fecha habitualmente logo a seguir ao jantar de Natal e reabre em janeiro.

Este ano, apesar de nova crise política com a queda do governo, hoje, na Assembleia, o PSD voltou a fechar a sede e regressa no início do ano.

Porém, a decisão está a ser vista como um possível obstáculo a eventuais interessados em regularizar quotas para o caso de o PSD avançar para um congresso extraordinário, conforme pede Manuel António Correia, o principal rosto da oposição interna a Miguel Albuquerque.

Fonte do PSD, porém, recorda que a decisão de encerrar a sede no Natal “não é deste ano, acontece desde sempre”.