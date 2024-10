Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, encerrou, esta tarde, o fórum sobre pobreza, apontando duas dezenas de inegabilidades da ação governativa no sentido da “melhoria da qualidade de vida da população da Madeira e do Porto Santo”.

Depois de um painel, composto por representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira, ao qual não assistiu, e em que foram feitas críticas à governação, a governante garantiu aos presentes que “o combate à pobreza, à discriminação e à exclusão social é e deve ser uma prioridade constante”.

“É inegável”, repetiu mais de 20 vezes, ao apresentar os indicadores estatísticos que, segundo ela, refletem a ação do executivo regional em prol dos cidadãos.

“Bem sabemos que não existem elixires mágicos para solucionar os vários tipos de pobreza, não existem planos e estratégias perfeitos, é inegável o empenho deste Governo Regional, alicerçado em medidas concretas transversais a vários setores da sociedade, na melhoria da qualidade de vida da população da Madeira e do Porto Santo”, começou assim o rol de inegabilidades referindo à cabeça a taxa de desemprego, de 6,1%, no primeiro trimestre do ano, “a mais baixa do país”.

Sobre o tema em foco, Ana Sousa sublinhou que “está implementada uma Estratégia Regional de Inclusão Social e Combate à Pobreza, com o horizonte temporal 2021-2030”. Lembro que é uma estratégia com “72 grandes medidas e atuando em cinco eixos estratégicos: o reforço das políticas de inclusão social, o acesso à saúde de qualidade, o robustecimento das respostas educativas, o investimento em medidas para o emprego e para a qualificação”.