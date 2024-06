O navio de cruzeiros Seabourn Sojourn que esta manhã, acostou no cais norte do Porto do Funchal traz 424 passageiros e 352 tripulantes, a bordo.

O navio fica 10 horas na Madeira e parte às 17h00 para Lisboa.

O Seabourn Sojourn está a fazer um cruzeiro de 28 noites, iniciado no passado dia 15, em Barcelona, com escalas em Malaga, Tanger, Casablanca, Lanzarote, La Gomera, La Palma, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa, Corunha, Gijon, Bilbau, Bordéus, La Rochelle, St. Malo, Plymouth, ilha de Wight, Bruges e Dover, onde acaba a viagem a 13 de julho.