“Se há partido que tem pessoas capazes de governar a Região, é o PS”, diz Miguel Brito

“Se há um partido na Madeira que tem capital político e pessoas capazes de governar a Região, é o PS”, afirmou.

Conforme revela uma nota enviada à redação, no painel sobre “A Autonomia e o Poder Autárquico”, no âmbito do Encontro de Autarcas do PS, que decorreu em Machico, Miguel Brito adiantou que a autonomia é completamente “enxovalhada” no Porto Santo e considerou que nos 12 anos em que o PSD governou a autarquia da ilha dourada houve um retrocesso, com um desinvestimento na habitação, na educação e na saúde.

“O PSD não governa para as pessoas”, sustentou.Já Madalena Nunes, deputada municipal do Funchal, apontou que a autonomia tem um potencial enorme para gerir a qualidade de vida dos munícipes. No entanto, constatou que o poder regional é “altamente centralizador e castrador.

“É preciso muita coragem para o enfrentar, mas sem o enfrentarmos não há democracia, nem autonomia”, disse.

A socialista, que foi vereadora na gestão camarária do PS, lembrou a oposição que então era feita pelo PSD, “sem pejo nenhum em prejudicar a população”. “Nunca se preocuparam que a Câmara tivesse orçamentos chumbados e tivesse de ser gerida em duodécimos”, criticou.

Por seu turno, Alberto Olim, presidente da Junta de Freguesia de Machico, acusou o Governo Regional de pôr de parte as juntas de freguesia de cor diferente, exemplificando que por vezes o executivo vem a Machico e não convida as juntas para estarem presentes nesses atos públicos.

O autarca socialista lamentou o facto de o Governo não celebrar quaisquer contratos-programa com as juntas de freguesia, órgãos democraticamente eleitos, optando, ao invés, por financiar as casas do povo.

Já Jacinto Serrão, vereador na Câmara Municipal de Câmara Lobos, atacou a “política centralizadora, tentacular e instrumentalizadora do Governo Regional”, acusando o executivo madeirense de não respeitar a democracia nem promover a qualidade da mesma.

Assegurou que, com Paulo Cafôfo na presidência do Governo Regional, os princípios democráticos serão cumpridos.