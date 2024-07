Retirada rede da embarcação naufragada ao largo da Marinha Grande

A rede da embarcação que adornou na quarta-feira ao largo da Marinha Grande foi hoje levantada e as buscas decorreram durante a tarde já sem o navio patrulha, informou a capitania da Nazaré.

“A rede foi levantada não tendo sido detetado nada”, disse a Lusa o capitão do porto da Nazaré, João Severino Lourenço, num balanço do terceiro dia de buscas, marcado pela realização de “mergulhos exploratórios para recolocar a flutuabilidade positiva na embarcação”.

Nas buscas pelos três pescadores desaparecidos esteve empenhado durante a manhã o Navio da República Portuguesa (NRP) Setúbal, “que se retirou das operações cerca do meio-dia”, mantendo-se as patrulhas da Polícia Marítima e o acompanhamento desta polícia aos mergulhadores da empresa contratada pelo armador.

A partir de hoje, “as buscas vão continuar por terra, através de duas viaturas Amarok da Polícia Marítima, no âmbito das suas patrulhas normais, e por mar, através da estação salva-vidas da Nazaré, que todos os dias irá fazer patrulhas”, disse João Severino Lourenço.

De acordo com o comandante, “as patrulhas serão aleatórias, todos os dias, com presença no mar e em terra, incluindo também a equipa de vigilância aérea com os drones do comando local [da Nazaré] da Polícia Marítima”.

Com base na deriva estudada pelo Instituo Oceanográfico, “que apontava um desvio para sul/sudoeste”, as buscas pelos três pescadores estão também a ser intensificadas nessa direção.

Ainda segundo o capitão do porto, a hipótese de alguns dos pescadores se encontrar dentro da embarcação “só será excluída depois de serem inspecionados todos os locais”.

As operações de buscas, que decorrem desde quarta-feira, contam ainda com o apoio da proteção civil da Marinha Grande e da Nazare e dos bombeiros da Nazaré, que prestam apoio aos mergulhadores.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o gabinete de psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares das vítimas.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca “Virgem Dolorosa” foi dado às 04:33 de quarta-feira para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.