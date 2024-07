Portugal ‘cai’ nos penáltis e está fora do Euro2024

Portugal foi eliminado do Euro2024 após perder com a França, por 3-5, no desemapte por grandes penalidades, depois do 0-0 que sobreviveu o tempo regulamentar e o prolongamento.

No desempate do segundo jogo dos ‘quartos’, apenas João Félix falhou, enquanto os gauleses marcaram todos, pelo que estão pela sexta vez, em 11 presenças, no ‘top 4’, em busca do terceiro título, depois das vitórias de 1984 e 2000.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique, a França defronta a Espanhha, que hoje bateu a anfitriã Alemanha por 2-1, após prolongamento.