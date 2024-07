Euro2024: Espanha bate anfitriã Alemanha e está nas meias-finais

A Espanha qualificou-se hoje pela sexta vez para as meias-finais do Campeonato da Europa de futebol, ao vencer a anfitriã Alemanha por 2-1, no primeiro jogo dos ‘quartos’ do Euro2024, entre as duas tricampeãs europeias, disputado em Estugarda.

Um golo de Mikel Merino, aos 119 minutos, selou o triunfo da ‘Roja’, que procura o quarto cetro, para repetir 1964, 2008 e 2012, depois de Florian Wirtz ‘anular’, aos 89, o tento inicial do espanhol Dani Olmo, aos 51.

Nas meias-finais, em encontro marcado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique, a Espanha vai defrontar o vencedor do embate entre a França e Portugal, que medem forças ainda hoje, em Hamburgo.