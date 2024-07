A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, através dos serviços por si tutelados, irá marcar presença no Stand do Governo Regional na Expomadeira, no Estádio dos Barreiros, hoje, no período das 18h00 às 24h00.

O espaço da Saúde e Proteção Civil irá contemplar as seguintes atividades:

- Posto informativo - Serviços de Apoio ao Cidadão disponibilizados pelo SESARAM, EPERAM. Divulgação do Portal do Utente e da APP do SESARAM;

- Posto informativo sobre os serviços e Programas de Saúde disponíveis através do IASAÚDE, IP-RAM;

- Campanha “Operação Verão, agentes de Saúde Pública em diversão”;

- Ações de Suporte Básico de Vida.

“Contamos consigo, visite o stand da Saúde e Proteção Civil na Expomadeira, aproveite para conhecer melhor os serviços disponibilizados à população, para proceder à inscrição no Portal do Utente, para conhecer os Programas de Saúde e as campanhas de prevenção ou para praticar manobras básicas que podem salvar vidas”, incita a entidade, através de uma nota enviada à redação.

De referir que o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, irá visitar a Expomadeira pelas 19h00.