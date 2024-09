Saúde: 2.700 atendimentos no Balcão do Prestador no primeiro semestre

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), em nota de imprensa, dá conta que se registou “um aumento significativo no número de atendimentos no Balcão do Prestador nos primeiros seis meses deste ano, em comparação ao período homólogo”.

“De acordo com os dados mais recentes, foram realizados 2.793 atendimentos, mais 676 em relação a 2023, o que equivale a mais 24%, indicando uma tendência clara de aumento na procura deste serviço.

Relativamente à via de atendimento ou contacto preferencial, o correio eletrónico detém o valor mais alto, 43% do total, superando os métodos mais tradicionais como o atendimento via contacto telefónico (38%) e o presencial (19%).

O Balcão de Apoio ao Prestador permite melhorar a qualidade dos serviços deste Instituto, com vista a otimizar o atendimento e a garantir que os prestadores tenham acesso a informações e suportes adequados para o cumprimento das suas obrigações, incidindo também na melhoria do fluxo de informações estre as entidades e o IASAÚDE, IP-RAM.

O atendimento presencial no Balcão do Prestador é efetuado sem necessidade de agendamento em dias úteis”, pode ler-se na nota enviada às redações.