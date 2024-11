A Câmara Municipal de Santa Cruz adquiriu novos equipamentos de salvamento e resgate para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, correspondente a um investimento de 24 mil euros.

De acordo com uma nota de imprensa da autarquia, com esta aquisição, a Companhia passa a estar equipada com dois conjuntos de ferramentas autónomas e um conjunto hidráulico, reforçando a sua capacidade operacional em situações de emergência.

Entre os novos equipamentos estão uma Tesoura Pentheon Holmatro PCU 50: utilizada para cortar estruturas metálicas, como portas e pilares de veículos; ⁠Expansor Pentheon Holmatro PSP 40: ideal para afastar ou expandir materiais durante resgates; Macaco telescópico Pentheon Holmatro PTR 50: usado para levantar ou estabilizar objetos pesados; ⁠Acessórios essenciais: baterias, carregadores e cabos de conexão.

“Este reforço melhora significativamente a resposta da Companhia em cenários críticos, como acidentes rodoviários ou situações que envolvam a libertação de vítimas presas em estruturas”, sublinha a Câmara liderada pelo JPP.