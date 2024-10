José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente, revelou, esta manhã, no Forúm ‘São Vicente Social’, na Escola Agrícola da Madeira, que o município já apoiou, no âmbito do programa de apoio à recuperação de imóveis degradados, 92 famílias entre 2014 e 2024, num valor que ascendeu a 690 mil euros.

Refira-se que o objetivo do programa é o de ajudar as famílias a terem “o mínimo de comodidade” aos agregados.

Associado a isso, a autarquia tem ainda o programa de apoio ao arrendamento municipal sendo que, neste momento, são 39 beneficiários. Este ano, existem 12 a usufruírem da medida.