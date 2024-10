São Vicente foi o palco de mais uma edição do Encontro Regional de Dança Sénior, que reuniu mais de 600 participantes de diversas partes da ilha, bem como do continente, incluindo localidades como Ourém e Abrantes. O evento que decorreu no pavilhão gimnodesportivo, contou com a presença de várias entidades, destacando-se a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Ana Sousa e a vereadora da Câmara Municipal de São Vicente, Rosa Castanho.

Organizado pela Associação Exemplos Sábios em parceria com a Câmara Municipal, o encontro celebrou a dança e a convivência entre seniores, promovendo a inclusão e o bem-estar dos dançarinos mais experientes. Além das apresentações de dança, o evento proporcionou momentos de convívio e troca de experiências, reforçando a importância da socialização nesta fase da vida. Com uma atmosfera vibrante e cheia de energia, os participantes mostraram que a paixão pela dança não tem idade, inspirando todos os presentes a valorizar a atividade física e a alegria de viver