São Vicente acende as luzes do Natal no dia 8 de dezembro e convidou a população em geral para “uma celebração mágica e com algumas novidades”. A partir de domingo, a diversão está garantida, no coração da vila de São Vicente, com a Rampa de Gelo, um espaço especialmente preparado para deslizar e se divertir em família.

Entre os dias 13 e 20 de dezembro, a alegria do Natal invade os centros de dia e a escola do 1º ciclo, com a entrega de presentes e uma tarde mágica no circo no dia 16. No dia 14, iniciam-se as viagens a bordo do Comboio pelos belos presépios do concelho. Nesse mesmo fim de semana, 14 e 15, prova-se as “Iguarias Tradicionais de Natal” na Fajã do Penedo, uma organização da Casa do Povo da Boaventura.

A partir do dia 19, a Biblioteca Municipal de São Vicente, recebe a exposição “Mãos Artísticas, Corações de Natal”, que reúne os trabalhos criativos dos centros de dia, escolas e instituições do município.

No dia 21, a tradição da Noite do Mercado regressa à vila de São Vicente. A partir das 16h00, iremos ter as barraquinhas com artesanato local e produtos típicos. A partir das 19h00, a festa ganha vida com atuações de artistas locais e regionais, além das tradicionais romarias.

São estas e mais algumas atividades que irão decorrer no concelho num programa que pode ser consultado nas redes sociais do Município.