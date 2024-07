Está em curso, desde 29 de junho e a terminar amanhã, uma viagem pelo Norte de Portugal e pela Galiza organizada Pela Casa do Povo de São Roque do Faial e que conta com 51 participantes. A sua maioria, desta freguesia do norte do arquipélago.

O grupo já passou por vários pontos de interesse turístico, exemplo de Santiago de Compostela, conforme denota comunicado da Casa do Povo e, para o dia de hoje, têm prevista a visita à cidade de Vigo.

“Amanhã, quarta-feira, 3 de julho, último dia da viagem, teremos a visita a Ponte de Lima com passeio pela Vila Histórica, Ponte Romana e Largo Camões, na parte da manhã. Já a tarde está reservada para Viana do Castelo com visita ao Santuário de Santa Luzia, passeio pelo centro Histórico (com guia) com destaque para o Largo da República, Igreja da Misericórdia, Sé de Viana. À noite teremos o regresso à Madeira”, informa o comunicado.

“De realçar que praticamente todos os custos da viagem foram assegurados pelos participantes, sendo que a Casa do Povo praticamente só organizou a parte logística, tendo para isso a colaboração da agência TRVPRO. Contamos também com a colaboração da Câmara de Santana que assegurará o transporte de regresso do aeroporto da Madeira até São Roque do Faial”, é complementado.