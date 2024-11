Mais uma vez, a tradição do Pão-por-Deus foi celebrada esta manhã em São Roque do Faial, numa iniciativa da Casa do Povo.

O Grupo Recreativo aproveitou a missa de Todos os Santos para, no momento do ofertório, oferecer o Pão-por-Deus ao Padre Abraão Maria Marcos, Pároco de São Roque do Faial.

Após a missa, o mesmo grupo passou pela Casa do Povo, onde entregou também o Pão-por-Deus ao presidente da instituição, Heliodoro Dória. Este por sua vez fez questão de retribuir o gesto entregando também a todos os elementos do grupo um Pão-por-Deus.

A atividade terminou na Junta de Freguesia com um lanche convívio oferecido a todos os participantes. Antes ainda houve tempo para as crianças do Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial entregarem o Pão-por-Deus ao Presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim.

A atividade teve um balanço muito positivo.