Estão abertas as inscrições para as atividades de verão naquela que é uma iniciativa da Casa do Povo de São Roque do Faial, sendo as atividades destinadas a crianças dos 7 aos 14 anos, residentes em São Roque do Faial.

O término das inscrições ocorre a 28 de junho, sendo que as mesmas podem ser efetivadas na Casa do Povo.

Já o início das atividades, está aprazado para dia 3 de julho.

“Das atividades a desenvolver destaca-se as idas à Praia do Faial, às Piscinas do Porto da Cruz e de São Jorge, visita ao Parque Temático da Madeira, visita ao Porto Moniz e às piscinas naturais daquele município, passeio ao miradouro dos Balcões, no Ribeiro Frio, com uma sessão de sensibilização de recolha de lixo. A visita à Quinta Pedagógica dos Prazeres com passagem pela praia da Calheta, assim como a ida ao Aquaparque da Madeira são atividades que estão programadas. Sessões de formação na área da saúde e da culinária estão também a ser equacionadas. Algumas destas iniciativas estão condicionadas ao transporte que já solicitamos à Câmara Municipal de Santana.

Uma vez que funciona nas nossas instalações um Centro de Convívio para idosos, algumas das iniciativas envolverão, para além das crianças e jovens, alguns idosos, proporcionando assim a intergeracionalidade”, sustenta nota emitida por aquela instituição.