As zonas de Santa Rita, Quebradas, Santa Quitéria e Vitória vão acolher novos projetos habitacionais. A mudança decorre da legislação aprovada em novembro, na Assembleia da República. O vereador João Rodrigues, da Câmara do Funchal, acredita que será mais fácil permitir novas casas entre o Hospital Central e Universitário da Madeira e a fronteira com Câmara de Lobos.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma nova realidade. Cartas para cidadãos asiáticos disparam. Em 2024, o crescimento de pedidos de habilitações para conduzir cresceu 655,7% no que concerne a indivíduos do continente asiático. A maioria (737) é natural do Bangladesh, que até já superou neste particular o contingente da Venezuela. No ano passado, foram emitidas 2.200 cartas por mês.

Saiba ainda que turistas prevaricadores passam a pagar custos dos resgates e que operação policial captura dois indivíduos por tráfico de droga.

Câmara de Lobos investe 1,8 milhões para repavimentar estradas em todo o concelho é outro assunto de relevo nesta edição que destaca mais de 3.500 passes estragados no ano passado.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!