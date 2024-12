A Junta de Freguesia de São Gonçalo veio reforçar o “compromisso em recuperar os espaços públicos destinados ao ócio e à convivência entre os moradores” garantindo a recuperação integral do mobiliário urbano e público da zona de lazer e jardim localizado no conjunto habitacional da Rua Caridade Pestana.

“As intervenções realizadas incluíram a recuperação, correção de falhas e renovação completa dos bancos e mesas. As bases e estruturas em betão foram devidamente recuperadas e pintadas, enquanto as tábuas de madeira dos bancos foram raspadas, impermeabilizadas e também pintadas, garantindo não apenas uma aparência renovada, mas também maior durabilidade e conforto”, refere a Junta em nota de imprensa.

Mais acrescenta que todos os espaços envolventes, foram limpos e desmatados, com vista a garantir uma zona mais aprazível para lazer dos moradores poderem conviver e socializar.

“A Junta de Freguesia de São Gonçalo, sob a liderança do grupo Funchal Sempre à Frente, apela ao civismo e colaboração da população, para que sejam os primeiros a cuidar de forma ordeira e respeitosa as intervenções agora realizadas. O objetivo é que este esforço conjunto contribua para o bem estar social e a preservação da aparência dos espaços públicos, garantindo que permaneçam acolhedores e funcionais por mais tempo. A proteção e manutenção destes locais são fundamentais para reforçar o sentido de comunidade e assegurar que todos possam usufruir de uma zona de lazer de qualidade. Com esta parceria entre a Junta e os moradores, será possível consolidar uma freguesia ainda mais harmoniosa, limpa e organizada. A nossa ação política é pelas pessoas e pelo bem-estar de todos”, refere o presidente da Junta de Freguesia, Tiago Freitas.