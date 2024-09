A Junta de Freguesia de São Gonçalo, sob a liderança do grupo “Funchal Sempre à Frente”, organizou uma cerimónia dedicada à entrega de apoio em material escolar às famílias carenciadas, reforçando seu compromisso com a educação e o apoio social na comunidade.

O Executivo de Freguesia de São Gonçalo, liderado pelo grupo “Funchal Sempre à Frente”, assinalou o início do ano escolar com uma sessão pública de entrega de apoio aos materiais escolares para os alunos da freguesia que frequentem o ensino do 1º, 2º e 3º ciclo, bem como, as formações técnicas e profissionais a cerca de 58 crianças.

O Programa Escola e Formação Ativa, prevê o apoio de montante anual de 50,00€ (cinquenta euros) por aluno/formando, e cujo montante final não exceda os 10.000,00€ anuais, sendo integralmente financiado pela Junta de Freguesia de São Gonçalo.

O apoio previsto no regulamento do Programa Escola e Formação Ativa faz-se transversalmente na aquisição de livros, manuais escolares e material escolar, essenciais à boa formação escolar e cognitiva dos alunos que frequentem o ensino do 1º, 2º e 3º ciclo, bem como, as formações técnicas e profissionais de forma a proporcionar um melhor aproveitamento aos alunos residentes da Freguesia de São Gonçalo, município do Funchal.

“A iniciativa do Executivo de Freguesia de São Gonçalo, liderado pela Coligação Funchal Sempre à Frente, demonstra um compromisso com o apoio à educação e formação escolar das crianças da comunidade. A entrega de apoio financeiro anual de 50 euros por aluno para aquisição de materiais escolares bem como para a aquisição de material desportivo que sejam necessários e condizentes com a prática desportiva a cerca de 58 alunos, reflete o esforço deste Executivo em promover melhores condições de aprendizagem”, apontou o presidente da Junta, Tiago Freitas.

A sessão contou com a participação de pais e alunos residentes em São Gonçalo, onde cada aluno do respetivo agregado familiar, recebeu um voucher de apoio financeiro no valor de 50,00€.

Esse valor destina-se a cobrir despesas relacionadas à compra de materiais escolares e desportivos, necessários para a prática das atividades físicas nas aulas de educação física.

A medida visa garantir que os alunos tenham acesso aos recursos essenciais para um desempenho académico e desportivo bem-sucedido, reforçando o compromisso do Executivo em proporcionar condições adequadas para o sucesso educativo dos jovens da freguesia.

“A sessão de entrega deste apoio direto à população sobretudo aos mais jovens, constitui-se como a concretização de mais um compromisso do Executivo de Freguesia de São Gonçalo assumido com a nossa população, em garantir o apoio social e educacional às famílias da comunidade, especialmente aos jovens. Ao contrário das previsões pessimistas sobre o fim dos apoios sociais, o Executivo não só manteve essas iniciativas, mas também aumentou os recursos destinados ao Programa Escola e Formação Ativa. A melhoria e adaptação do regulamento para abranger mais alunos reflete uma política inclusiva, com o objetivo de assegurar que ninguém fique para trás, reafirmando a prioridade dada à educação e ao bem-estar das famílias locais. Esta iniciativa reforça o compromisso deste Executivo em proporcionar melhores condições de estudo para os jovens da freguesia”, sublinhou Tiago Freitas.