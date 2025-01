O Dia de Santo Amaro está a ser celebrado hoje na Junta de Freguesia da Ribeira Brava, que vai receber, ao longo do dia, os alunos das escolas da freguesia, professores e outros profissionais de educação. A iniciativa da Junta de Freguesia da Ribeira Brava convidou também a Universidade Sénior da Ribeira Brava e os utentes do Centro Social e Paroquial de São Bento.

“Acompanhados pela sua vassoura e cantando as típicas canções alusivas ao Santo Amaro, serão recebidos pela nossa equipa, e lhes será disponibilizado um lanche”, refere o presidente da Junta de Freguesia, Marco Martins.

O autarca salienta ainda que este dia tem o objetivo de estreitar as relações, promovendo a proximidade entre as instituições presentes, enquanto todos desfrutam das iguarias e contemplam o presépio em exposição, elaborado pela equipa da junta de freguesia.

Neste momento tradicional, participaram as EB1/PE/C da Ribeira Brava, EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo, a quem foi disponibilizado transporte pela junta de freguesia da Ribeira Brava, alunos da Universidade Sénior e docentes e ainda os utentes e colaboradores do Centro Social e Paroquial de São Bento.