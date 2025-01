Acontece no próximo dia 30 de janeiro, às 10h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santana, uma reunião ordinária da autarquia.

Na ordem de trabalhos, consta a discussão e votação da proposta que visa a celebração de protocolos de colaboração entre o município de Santana e casas do povo, associações culturais e musicais do concelho, no âmbito da ‘Festa dos Compadres’ 2025.

A reunião prevê ainda discutir e votar a atribuição de apoio financeiro à Associação de Ciclismo da Madeira, no âmbito da ‘3.ª Etapa - 50.ª Volta à Madeira de Bicicleta’ e da ‘5.ª Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada - Santana’, e à Casa do Povo de São Roque do Faial, no âmbito da elaboração da quarta edição da revista ‘Por Terras Tabaqueiras’.