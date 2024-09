A celebração dos 591.º aniversário da freguesia decorreu no auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, no dia 26 de setembro, com a apresentação da vigésima primeira edição do livro “Com Palavras Nascem Histórias” e entrega de prémios do XXIV Concurso de Pintura “Criarte” e XVII Concurso de Fotografia “Retratos da minha Freguesia”

Nesta efeméride, houve uma sessão com intervenções do presidente da Assembleia de Freguesia, Juvenal Rodrigues, do presidente da Junta de Freguesia, Guido Gomes e em representação da presidente da Câmara Municipal do Funchal, a vereadora Helena Leal. O evento contou com a presença do Presidente da Assembleia Municipal , José Luís Nunes, assim como membros do executivo e da Assembleia de Freguesia de Santa Maria Maior como também diretores de escolas e outras individualidades convidadas.