Santa Cruz aplica 50 mil euros no apoio a 13 pequenas cirurgias

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou ontem, 13 de março, um contrato para apoio a mais treze pequenas cirurgias, num investimento de quase 50 mil euros.

Leia a nota de imprensa da CM Santa Cruz:

“Este programa social, que se iniciou em 2019, já permitiu retirar das listas de espera do Serviço Regional de Saúde quase três centenas de munícipes naturais do concelho de Santa Cruz, num investimento camarário que já ultrapassa os 700 mil euros.

Só no último ano e início deste ano, o investimento nesta área aproximou-se dos 100 mil euros.

O Programa de Apoio à Realização de Pequenas Cirurgias tem na sua génese os crónicos problemas do Sistema Regional de Saúde, onde as listas de espera são uma das faces mais gravosas e com maiores consequências na vida das pessoas.

É assim que, dentro das suas possibilidades, a Câmara de Santa Cruz tem vindo a apoiar a realização de pequenas cirurgias, nomeadamente em áreas como a Oftalmologia, Ortopedia, Otorrino, Urologia e outras áreas que possam vir a ser necessárias.

Este apoio camarário é sobretudo um programa inclusivo que visa o bem-estar das pessoas e das famílias que não podem ter acesso a cuidados de saúde privados, destacando-se a camada etária da terceira idade.”