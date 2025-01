O Sangha Cowork, iniciativa do Grupo Dorisol, celebra esta sexta-feira, 31 de janeiro, dois anos de atividade, consolidando-se como um “espaço de referência para nómadas digitais, freelancers e equipas de trabalho que procuram um ambiente moderno e funcional” na Madeira.

Situado no Hotel Buganvília, no complexo hoteleiro Dorisol, o Sangha Cowork oferece postos de trabalho fixos e flexíveis, escritórios privados, cabines insonorizadas, sala de reuniões e espaço multiusos para eventos e formações. Os membros beneficiam ainda de descontos em refeições e acesso a piscinas, ginásio e sauna, criando uma experiência única de trabalho e bem-estar.

Nos últimos dois anos, o Sangha Cowork recebeu membros de mais de 40 nacionalidades, com idades entre os 25 e 44 anos.

Desde a sua abertura, o Sangha Cowork tem promovido um ambiente colaborativo, unindo profissionais locais e internacionais. A presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, na inauguração, “reforçou a importância deste projeto” para a dinamização da economia e do ecossistema de trabalho remoto na região.

“O Sangha Cowork representa o futuro do trabalho, onde a flexibilidade, a colaboração e a inovação se encontram. Estamos orgulhosos por celebrar este marco e continuar a contribuir para a Madeira como um destino de excelência para nómadas digitais e profissionais locais”, afirma Tiago Quintas, administrador do Grupo Dorisol.

Dia Aberto na sexta-feira

Para assinalar o 2.º aniversário, o Sangha Cowork abre as portas ao público durante todo o dia, na sexta-feira, 31 de janeiro. Todos os interessados terão a oportunidade de experimentar gratuitamente as instalações, conhecer a comunidade e explorar os benefícios do espaço.