‘Sambódromo’ em São Gonçalo (com fotos)

O Largo João Abel Caldeira Leal, em São Gonçalo, é palco esta noite de uma verdadeira festa de Carnaval, que junta música, dança e muita animação.
A iniciativa ‘Trupes & Folias’ levou ao coração da freguesia várias associações e escolas de samba, entre as quais a Casa do Povo de São Gonçalo, a Associação de Batucada da Madeira, a Palco D’Emoções, Os Cariocas, a Poeira D’Enigmas, a Malta do Furor e as SweetDancers.
Com animação musical a cargo de Octávio Freitas, o espaço transformou-se num sambódromo.
A animação prossegue até ao final da noite.
Há semanas jantava com um amigo, psiquiatra, que se converteu ao budismo. Em torno de figuras políticas, do panorama internacional ao nacional, íamos trocando...
No início de fevereiro, ficámos a saber que a Região Autónoma da Madeira (RAM) teve de reprogramar verbas previstas ao abrigo do PRR para investir na área...
Portugal está tão estranho que apetece desligar. Fazer como naquele terrível quadro de Brueghel, em que os amantes se beijam indiferentes, enquanto os...
Nas últimas semanas, tempestades sucessivas, chuva contínua, rios a subir, solos saturados tem sido o dia-a-dia em Portugal. O fenómeno deixou de ser apenas...
A recusa governamental de um projeto de residência estudantil sem custos diretos para o Estado voltou a expor fragilidades profundas na resposta pública...
DE LETRA E CAL
Terminei agora de ler o último livro do britânico Julian Barnes, no qual o escritor declara que “já vivemos milénios suficientes neste planeta para ter...
A República Democrática do Congo é um país de superlativos. Com cerca de 2,3 milhões de quilómetros quadrados, é o segundo maior de África e estende-se...
Os números divulgados no Jornal da Madeira a 26 de janeiro não são apenas estatísticas. São rostos, histórias, vidas inteiras que hoje aguardam, em silêncio,...
Era uma vez um país em forma de retângulo continental com dois arquipélagos.
Era um país com gente dentro. Um país com história. Que deu novos mundos ao...
Há decisões políticas que revelam visão estratégica. E há outras que expõem amadorismo e uma preocupante inversão de prioridades. A intenção do Governo...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
O Benfica não conseguiu repetir o triunfo obtido na fase de grupos da Liga e perdeu ontem por 1-0, em casa, diante do Real Madrid.
Vinicius marcou o único...
O Largo João Abel Caldeira Leal, em São Gonçalo, é palco esta noite de uma verdadeira festa de Carnaval, que junta música, dança e muita animação.
A iniciativa...
O desfile de Carnaval dos Prazeres aconteceu na tarde de hoje, voltando a juntar os locais numa tarde de cor e animação.
A iniciativa, organizada pela comunidade,...
A freguesia do Seixal assinalou a Terça-Feira Gorda com o seu Desfile de Carnaval, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia que voltou a levar cor...
O centro do Caniço voltou a encher-se de cor e animação com o muito concorrido Cortejo de Carnaval, que levou às ruas nove trupes e cerca de 700 foliões,...
A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi ontem chamada a intervir na Estrada Comandante Camacho de Freitas, nas imediações de um bar, na zona de São Roque,...
Já são conhecidos os premiados da edição deste ano, que distribuiu 3.250 euros por várias categorias, distinguindo participantes nas classes de Crianças,...
Uma jovem de 18 anos foi internada na madrugada desta terca-feira, na sequência de uma intoxicação alcoólica associada ao consumo de estupefacientes.
Pela Região fora vários são os cortejos alegóricos a decorrer neste dia de Carnaval.
No Caniço, perante um clima de muita animação, a festividade ficou...
Um alegado problema técnico interrompeu a música no Cortejo Trapalhão, deixando o desfile atualmente sem som.
Perante a falha, restam por esta altura alguns...