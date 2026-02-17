‘Sambódromo’ em São Gonçalo (com fotos)

O Largo João Abel Caldeira Leal, em São Gonçalo, é palco esta noite de uma verdadeira festa de Carnaval, que junta música, dança e muita animação.

A iniciativa ‘Trupes & Folias’ levou ao coração da freguesia várias associações e escolas de samba, entre as quais a Casa do Povo de São Gonçalo, a Associação de Batucada da Madeira, a Palco D’Emoções, Os Cariocas, a Poeira D’Enigmas, a Malta do Furor e as SweetDancers.