‘Sambódromo’ em São Gonçalo (com fotos)

Redação

Região
Data de publicação
17 Fevereiro 2026
22:00

O Largo João Abel Caldeira Leal, em São Gonçalo, é palco esta noite de uma verdadeira festa de Carnaval, que junta música, dança e muita animação.

A iniciativa ‘Trupes & Folias’ levou ao coração da freguesia várias associações e escolas de samba, entre as quais a Casa do Povo de São Gonçalo, a Associação de Batucada da Madeira, a Palco D’Emoções, Os Cariocas, a Poeira D’Enigmas, a Malta do Furor e as SweetDancers.

Com animação musical a cargo de Octávio Freitas, o espaço transformou-se num sambódromo.

A animação prossegue até ao final da noite.

