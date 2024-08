Bom dia e bom fim de semana!

- No último dia do Rali Vinho Madeira, na 2.ª etapa da 4.ª secção, a 8.ª PEC – Câmara de Lobos 1 é às 9h28. Acompanhe todas as novidades nas diferentes plataformas do JM Madeira, Rádio 88,8 fm, online, redes sociais e na edição impressa.

- Às 17h00, no Cristo Rei, Garajau, o grupo ‘Doações com Alma’ promove uma homenagem às mães que já passaram pela perda de um filho.

- No penúltimo dia da Semana Gastronómica de Machico, as portas abrem às 17h00, com os cozinheiros chanfrados pelo grupo de Teatro Bolo do Caco. Às 18h00, há cozinha ao vivo. A animação musical arranca com o grupo de danças e cantares da Casa do Povo de Água de Pena, seguindo-se várias atuações em palco de artistas regionais.

- No segundo dia da Festa da Alegria, no Montado da Esperança, em São Roque, a música começa às 20h00 com a atuação do Grupo Madeira Despique, depois Jorge Pacheco e a terminar o DJ Fábio.