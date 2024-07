Do Centro Democrático Social (CDS-PP), Sara Madalena defendeu no hemiciclo esta manhã a necessidade de as regiões ultraperifericas, como é o caso da Madeira, serem donas da sua área marítima na sua plenitude.

Uma consideração da deputada centrista no âmbito do debate para apreciação do relatório anual “A Região Autónoma da Madeira na União Europeia - 2023”.

Sara Madalena observou que tal trará maior desenvolvimento, mas lembrou a igual necessidade da renovação da frota pesqueira e investigação nos mares.