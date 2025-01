O Comandante do Comando Operacional da Madeira (COM), Major-General Rui Tendeiro, apresenta amanhã, sexta-feira, as despedidas ao Representante da República na RAM, Ireneu Barreto.

O encontro está marcado para as 10h15, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Como pode ver aqui, o Major-General Piloto Aviador Rui Pedro Matos Tendeiro apresentou esta manhã as despedidas formais do cargo ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues.

A sua saída, com efeitos a 31 de dezembro de 2024, ocorre devido à passagem à reserva, conforme consta no despacho emitido pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.