A defesa do ex-autarca da Ponta do Sol vai requerer a abertura de instrução no ‘caso do bar da praia’, no qual Rui Marques é acusado de três crimes e forçado ao pagamento de mais de 38 mil euros. O advogado Ricardo Vieira revela ao JM a intenção de “introduzir novas provas” num processo desencadeado por uma denúncia anónima em novembro de 2020. Assunto que faz manchete neste Dia da Região e que pode ler na página 4.

Em dia festivo, a ANAFRE e o JM lançam o Anuário das Freguesias, que mostra todos os autarcas da Madeira. Segundo Celso Bettencourt, a visão dos autarcas justifica “mais autonomia financeira”.

Neste dia que é da Região e das Comunidades Madeirenses, o Jornal indica que a população residente já ultrapassa as 253 mil pessoas. Quase metade tem trabalho e ganha, em média, 1.212 euros.

Deputados do Chega e membros do Executivo voltam a reunir-se hoje. Conversações podem acelerar passos até à aprovação do Orçamento ainda este mês. O Governo quer aprovar o Programa apenas num dia.

Para ler ainda neste primeiro dia do mês de julho, tem a rubrica ‘Lembra-se?’, na qual, avivamos-lhe a memória sobre a embarcação histórica ‘Sá Carneiro’. O espadeiro, que esteve vários anos ao sol e à chuva na baía de Câmara de Lobos está, agora trancado e com futuro incerto.

Na África do Sul, a comunidade madeirense está preocupada com sequestros e violência. Por cá, a família da turista italiana que morreu no Seixal, critica segurança e socorro.