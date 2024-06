Rui Caetano diz que quem tem “medo de retirar a imunidade é Albuquerque e não a oposição”

O deputado socialista Rui Caetano disse hoje, no debate do Programa do Governo, que “não é verdade que o PS seja responsável” por uma eventual rejeição do Programa do Governo.

“O PS tem 11 deputados. Onze. Não são suficientes para rejeitar o Programa. A direita tem 26 deputados. Para aprovar o Programa são precisos 24. O PS tem 11”, insistiu. Depois, explicou que o PS vai votar contra o Programa “porque não confia no Governo, que mente descaradamente”.

Rui Caetano reagiu ainda à acusação de Rafaela Fernandes, que numa discussão com o deputado do JPP Rafael Nunes, disse que o JPP se refugiava na imunidade parlamentar para evitar processo em tribunal por “calúnia”.

Para o socialista Rui Caetano, se alguém tem “medo” e se refugia na imunidade parlamentar “é o presidente do Governo Regional”, que “não retirou a sua imunidade” na investigação policial desencadeada no inicio deste ano.