Na defesa da sua moção setorial, Rubina Berardo, antiga deputada à Assembleia da República, criticou hoje o eventual acordo do PSD com o Chega, admitido por Miguel Albuquerque, e disse que um “partido extremista desdém as autonomia”.

Para Rubina Berardo, “dar a mão à extrema direita é confundir o PSD com a extrema direita”, e se hoje Sá Carneiro fosse vivo, “coraria de vergonha”.

“Não é não”, apontou depois, citando as palavras de Luís Montenegro, e antes de questionar Miguel Albuquerque sobre o que mudou na sua opinião de setembro de 2023 para agora, pois antes era contra o acordo.