“A Câmara Municipal do Funchal encontra-se a intervir na Rua dos Ferreiros, entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua Marquês do Funchal, no âmbito da empreitada municipal “Controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associadas ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal - 2ª Fase” que tem por objetivo garantir uma melhor qualidade do serviço prestado à população”, informa a autarquia às redações.

Transmite que a partir de hoje, terça, 02 de julho, iniciam-se os trabalhos na Calçada de Santa Clara, pelo que será necessário proceder à interrupção de trânsito nesta via, até meados de julho.

O acesso às garagens existentes neste arruamento será garantido a norte da intervenção pelo Largo de Santa Clara e a Sul pelo Largo de São Pedro.

“Os condutores que pretendam aceder ao Largo de São Pedro poderão circular pela Rua 5 de Outubro e Rua dos Netos ou pela Praça do Município e Rua do Castanheiro, em direção à Rua de São Pedro”, é complementado.