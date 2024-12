A Casa do Povo de São Roque do Faial, volta a organizar este ano uma Romagem de Natal. As romarias da Noite de Natal são uma das tradições do Natal madeirense, sendo também uma vivência das gentes de São Roque do Faial.

“Há cerca de 30 anos, já se tinha perdido, em São Roque do Faial, a tradição de, na Noite de Natal, se fazer as romagens que, como é sabido, eram organizadas pelos sítios da freguesia. Com a fundação da Casa do Povo, esta instituição voltou a organizar uma romagem. Desde essa altura voltamos a ter várias Romarias de Natal após a Missa do Galo, também organizados por alguns sítios”, refere nota de imprensa da Casa do Povo de São Roque do Faial.

Com o passar dos tempos, e com o decréscimo acentuado da população residente, há seis anos deixou de existir as romagens organizadas pelos sítios.

Este ano haverá quatro romarias: a da Casa do Povo, a dos idosos Centro de Convívio, a das Mulheres e a dos Homens.

Para a romagem da Casa do Povo, mais uma vez, foi feita uma música e letra originais, com autoria de Natividade Abreu.

“A Casa do Povo continua a ter como principal objetivo manter as tradições de São Roque do Faial, e esta atividade é bem testemunho disso, pois fica bem patente a importância da nossa instituição na manutenção da nossa cultura popular”, acrescenta a mesma fonte, que salienta a importância que o Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” tem tido neste tipo de iniciativas, pois a maioria dos seus membros tem participado e organizado os ensaios das referidas romagens. “São também os elementos desse grupo que contribuíram para a animação após a missa do parto na nossa paróquia.”

Refere ainda que a Missa do Galo em São Roque do Faial será, este ano, às 21h00, pelo que as romagens serão depois da missa, na nossa igreja paroquial.

Em princípio, a romagem da nossa Casa do Povo participará, no dia 4 de janeiro, no encontro de romarias organizado pela Casa do Povo de Boaventura.