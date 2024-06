Na cerimónia do 189.° aniversário do concelho de Santana, o secretário regional de Finanças em exercício fez um balanço das apostas e investimentos do executivo no município.

A discursar na sua terra, Rogério Gouveia afirmou, que, respeitando as diferenças e aclamando as semelhanças, “neste dia em que celebramos a afirmação santanense, reunimo-nos aqui para nos lembramos que unidos podemos ser mais, porque unidos temos feito muito melhor do que imaginávamos. Estamos unidos perante os desafios que se nos colocam e devemos estar também unidos na tarefa de desenvolver a nossa terra”.

O governante destacou o sucesso futuro do concelho e da Região, “é responsabilidade de todos, pelo que se impõe pôr fim à tentação de estarmos de costas voltadas.

Nesta dialética, não podemos nunca esquecer que o objeto principal de toda a ação governativa é o bem-estar da população”.

Nesse âmbito, sustentou que “a população de Santana exige que cada um de nós assuma as suas responsabilidades, individual ou coletivamente, no plano público ou privado, no poder local e no governo regional.

Nesse sentido, o dever de respeito e o bom relacionamento institucional deve ser cultivado e sempre com os olhos na melhoria da vida das pessoas, independentemente de quem exerce o poder.

Os titulares de cargos públicos não se devem esquecer que é obrigação de qualquer político em agir de acordo com o interesse público e a vontade coletiva e não de acordo com a defesa dos seus próprios interesses, agendas ou ambições pessoais”.

Dessa feita, Rogério Gouveia garantiu que, da parte do governo regional, “quer as juntas de freguesia, quer a autarquia, terão sempre, da nossa parte, um parceiro na defesa dos seus legítimos anseios, já que é por demais evidente que é muito mais aquilo que temos em comum, do que as matérias que nos separam”.

O secretário regional das Finanças adiantou que

“o Governo Regional continuará a lançar projetos, continuará a realizar obra, continuará a preparar, de forma sólida, o caminho do futuro”.

Depois de elencar investimentos desenvolvidos ao nível viário e social, Rogério gouveia adiantou que “para um futuro próximo, estão igualmente previstos os trabalhos complementares na Via Expresso Faial/Santana e a reformulação do Nó do Cortado.”

”O Governo Regional espera, ultrapassada a fase de Governo de gestão, que se possa dar início, o mais rapidamente possível, ao normal desenvolvimento do procedimento de contratação e execução da tão ansiada obra.

Até ao final deste ano, o Governo Regional concluirá as obras de recuperação da cobertura da Casa do Povo de São Roque do Faial, as obras de reabilitação no Polidesportivo de São Roque do Faial e lançará o concurso para a empreitada de beneficiação e reabilitação do Pavilhão e Polidesportivo da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Para além da conclusão, ainda em 2024, da recuperação de quatro habitações, de tipologia T3, anexas ao Farol de São Jorge, já está no terreno a construção de um empreendimento habitacional com 20 fogos, construído a custos controlados, no valor de 3 milhões de euros, que ficará localizado no Impasse C. do Barreiro e que virá contribuir para o crescimento residencial da freguesia e do Concelho de Santana.

Para o concelho que dispõe da maior área agrícola útil da Região, o Executivo tem previsto a reabilitação do Posto Agrícola de Santana, potenciando aquela infraestrutura e dando renovadas funcionalidades.

Neste momento, o projeto de arquitetura está em execução, sendo o objetivo transformar este posto no Centro de variedades tradicionais da Madeira, um espaço de experimentação de produtos agrícolas, mas também museológico e de formação, complementar à Escola Agrícola da Madeira, referiu ainda no seu discurso, sem deixar de fazer referência à reabertura do serviço noturno de urgências no centro de saúde de Santana.