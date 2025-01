José Manuel Rodrigues relembrou, hoje, a questão dos apoios da Região e do Estado relativamente a Instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Machico, afirmando que é tempo de começar a rever os acordos de cooperação existentes, “porque aquilo que recebem, não é suficiente para que possam ter uma vivência normal e para que possam desenvolver os seus projetos”.

“Vamos precisar na Madeira de novas políticas públicas da segurança social, sobretudo de apoio às Instituições de solidariedade”, disse na tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa de Misericórdia de Machico.

“A Santa Casa de Misericórdia de Machico é uma instituição que presta relevantes serviços no apoio aos idosos, na ajuda aqueles que estão isolados e que vivem em contexto de solidão, aos mais pobres, aos mais fracos, aos inválidos, aos excluídos da sociedade, apoia a infância e a juventude de Machico. O desenvolvimento social deste concelho, não seria o mesmo se não existisse esta Instituição, até porque estamos confrontados nos tempos de hoje com um enorme desafio, o envelhecimento da população. É notável o percurso que fizemos nos últimos 50 anos em termos do aumento de esperança média de vida, no entanto, isso levanta exigências muito grandes e custos financeiros elevados”, disse.

Apelou também às famílias que têm doentes com alta no hospital dr. Nélio Mendonça para que vão buscá-los.

O presidente da Assembleia Legislativa lembrou ainda em memória de Zita Cardoso, professora, investigadora e empresária que presidiu a várias instituições empresariais, desportivas e culturais. Com a sua investigação, publicada em vários livros, contribuiu para a promoção da história da Madeira e para o aumento da curiosidade sobre o concelho de Machico, de onde era natural.