Horas antes de ser eleito presidente do CDS na Madeira, José Manuel Rodrigues revela ao JM que não afasta a hipótese de viabilizar um governo de direita. Mesmo que seja preciso envolver o Chega. g Partido abandona liderança bicéfala que tinha com Rui Barreto.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes & Depois. Lojas antigas como novas. Espaços únicos na cidade do Funchal têm conseguido sobreviver no mercado moderno. O segredo está na renovação e nos clientes fiéis.

Saiba ainda que delegação regional da Cruz Vermelha é das melhores do País. Elogio é assumido pelo presidente da instituição em Portugal. António Saraiva está de visita à Madeira e hoje reúne-se com a direção regional.

Rumo às eleições, lista do PSD causa desconforto. Apoiantes de Albuquerque mostram-se defraudados com algumas escolhas, nomeadamente com a indicação de Cunha e Silva para o segundo lugar.

Destaque também nesta edição para sete bebés sem vaga em São Roque do Faial. Pais pedem abertura de nova sala. Diretor reconhece o problema e diz que espera resposta da Secretaria de Educação.

24 escalas e seis estreias este mês no porto do Funchal é outro assunto de relevo nesta edição que dá a conhecer duas longas madrugadas na Ponta do Sol.

Não perca ainda as Ocorrências com vários temas de leitura obrigatória: Dois turistas feridos na Ponta de São Lourenço; Homem desaparecido em Santo António; 19 condutores detidos com álcool em seis dias.

