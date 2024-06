O RIR afirma em comunicado que “lamentavelmente, nestes últimos dias, temos vindo a assistir a atitudes de desespero por parte do Governo Regional”. “Fazem-nos lembrar um filme de terror lá pela Quinta Vigia, em que temos como personagens principais três elementos da estrutura governativa atual – o presidente e dois secretários que não se coíbem de desesperadamente dar o dito por não dito e de certa forma ameaçar os dois grandes partidos da oposição”, afirma uma nota do RIR divulgada esta segunda-feira.

Segundo entende o partido, estas atitudes “só nos envergonham enquanto cidadãos madeirenses”.

“Temos como presidente do GR, um individuo que foi constituído arguido num alegado caso de corrupção, que está agarrado à imunidade para não se sentar no banco dos réus. Dois secretários igualmente agarrados ao poder, sabe-se lá as falcatruas que não escondem por detrás deste desespero.”

Como “o verdadeiro partido do bom senso”, o Partido Reagir Incluir Reciclar manifesta, desta forma “o seu total apoio aos partidos da oposição, solicitando que não tenham medo de votar pela nossa liberdade, ou seja, que votem contra este programa de governo enganador apresentado por Miguel Albuquerque”.