O partido RIR teceu críticas aos prémios conquistados pela Madeira nos World Travel Awards. “Nada de novo e que não nos orgulhássemos caso não estivéssemos a assistir a uma massificação nunca antes vista no turismo na nossa ilha. Como consequência desta massificação, temos a especulação imobiliária, o aumento de alojamentos locais e um sem número de rent a cars que surgem como se de cogumelos se tratassem. O discurso de Miguel Albuquerque na cerimónia dos “Óscares do Turismo” nada vai ao encontro da nossa realidade, pois preocupação com a melhoria da qualidade e da sustentabilidade não é claramente o que se vê por parte da Secretaria Regional do Turismo. Até o podem ter para com os turistas mas para com quem cá vive não têm de certeza”, argumentam.

Assim, o RIR aconselha que, “em vez de andarem em discussões do “faz de conta” e de brincarem com moções de censura e adiamentos de datas de votação na ALRAM”, que os deputados “trabalhem”. “Apresentem planos e resoluções concretas e eficazes para diminuir o flagelo da pobreza na Madeira. Em vez de gastarem milhões do PRR em projetos nada inovadores, inovem nesta área tão importante como qualquer outra. Situações de pessoas sem-abrigo não serão resolvidas com construção de habitação a custos controlados, mas sim com programas de reabilitação e reinserção social”.