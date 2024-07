Em nota de imprensa, a coordenadora regional do Partido Reagir Incluir Reciclar divulgou que o RIR tem recebido “denúncias de utentes e moradores” relativamente a terrenos repletos de plantas invasoras arredores do Hospital dos Marmeleiros e da unidade de saúde de cuidados primários abaixo situada”.

Considerando positivo o facto de a autarquia ter notificado os proprietários de terrenos privados para as limpezas, nesta época de verão, Liana Reis referiu que o partido foi informado que a “junta de freguesia tem conhecimento do estado em que se encontram os arredores do centro de saúde, mas até agora não foi feita qualquer intervenção nesta época de tempo quente”.

Escreve ainda que “segundo fomos informados, as últimas limpezas foram efetuadas no ano passado aos arredores do Hospital dos Marmeleiros e no centro de saúde no início deste ano”, defendendo que é necessário proceder “à desmatação e limpeza das áreas, não só pelo risco de incêndio, mas também porque quando queremos e exigimos que os proprietários privados procedam às limpezas, as entidades públicas deverão ser as primeiras a dar o exemplo”.

E remata: “Não deixa de ser curioso que o secretário Regional da Saúde teve conhecimento ‘in loco’ do estado em que se encontram os arredores destas unidades de saúde, durante uma visita institucional”.