Jorge Santos ou Hélder Gomes. Um deles será o escolhido pelo PSD-M para liderar a candidatura à sucessão de Ricardo Nascimento na Autarquia. O atual vice-presidente, Jorge Santos, foi integrado na equipa camarária depois do movimento RB1 ter-se entendido com os social-democratas. O chefe de gabinete Hélder Gomes é um dos mentores do projeto que derrotou o PSD e não está colocada de parte nova incursão semelhante.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Lembra-se? Resgates ainda são à borla. Há quase um ano que Pedro Ramos anunciou o pagamento do socorro e resgate em montanha. Mas a medida ainda está por implementar. Os preços já estão fixados numa portaria que se encontra em fase de discussão pública.

Saiba ainda que no Colégio de Santa Teresinha pais denunciam assédio de homem a crianças do 5.º ano. Alunas alegam estar a ser perseguidas por um trabalhador de uma obra no colégio. A PSP foi chamada à escola ao final da tarde de ontem.

Merece também relevo nesta edição a notícia que dá conta de licenciamento das empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira prorrogado até 2026 e ainda um caso de justiça: Encapuzados assaltam bar na Nazaré.

