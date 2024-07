Bom dia!

O valor em atraso nas rendas do parque de habitação social regional chegou aos 11 milhões de euros no final do ano passado. Quase metade da dívida acumulada está concentrada no Funchal. No total, a Madeira tem 5.703 fogos distribuídos por 1.563 edifícios, 82% dos quais são de tipologias T2 e T3. Só em 2023, houve 772 novos pedidos para casa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Ecos de vitória e fraude. Nicolás Maduro venceu as eleições na Venezuela com 51,20% dos votos, mas a Oposição e o Mundo questionam a falta de transparência dos resultados Na Madeira, a esmagadora maioria escolheu Edmundo Urrutia. Muitos manifestaram-se contra a “falta de verdade” eleitoral. Diáspora expectante e com receio do futuro.

Saiba ainda que Magna Costa está “alinhada” com o grupo parlamentar. Pedro Pinto, líder do grupo parlamentar do Chega, em São Bento, garante que a deputada não voltará a votar em sentido contrário ao dos colegas. Considera que não há convulsão interna na estrutura regional e refere que o partido deu “uma oportunidade” a Albuquerque.

Há outros temas de relevo desta edição do seu Jornal. Autarquia do Funchal assume a liderança do socorro na cidade e Emanuel Câmara afirma que “mão há memória” de uma Semana do Mar tão lotada.

Nas Ocorrências, relevo para a notícia que dá conta de um turista ferido com gravidade após queda em levada do Fanal.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.