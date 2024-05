Nos últimos dias, inclusive esta noite, têm sido reportados episódios de agressão na noite funchalense, problema que a autarquia do Funchal admite, lembrando que estão a ultimar um regulamento com novos horários para as zonas de diversão noturna a ser levado, em breve, à Assembleia Municipal.

“São casos que se têm verificado em sítios que estão identificados também e que têm, claramente, a ver com situações de diversão noturna onde, por via de alguns consumos, estas questões existem. O nosso trabalho é trabalhar em articulação com a Polícia de Segurança Pública, de forma que essas situações não aconteçam. Mas também, como é do conhecimento público, a Câmara está a ultimar um novo regulamento para os horários nessa questão da diversão noturna, que iremos levar em breve à Assembleia Municipal para a sua aprovação”, afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, quando questionado acerca do aumento de casos de agressão e violência na noite do Funchal.

“Na questão da insegurança, no Funchal, acho que as coisas têm estado relativamente calmas, mas, na questão concreta, da diversão noturna, não é bem assim”, admitiu o número dois do executivo camarário.

Por isso, considera que o projeto das câmaras de videovigilância “será um excelente projeto”. “Essa zona está coberta pelas câmaras, são 38 sítios, são 44 câmaras”, lembrando o efeito dissuasor que elas comportam e permitindo a monitorização por parte da PSP.