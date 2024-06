Decorreu hoje, em Santa Cruz, à margem da auscultação aos militantes e simpatizantes sobre o Programa de Governo, a apresentação da revista ‘Em Movimento’, do JPP.

Segundo nota de imprensa, a revista ‘Em Movimento’ tem dois objetivos: “perpetuar a memória e a matriz do movimento de cidadãos iniciado em Gaula. Um movimento que cresceu e continua a crescer e a afirmar-se na sociedade Madeirense. Num tempo de informação massiva e instantânea, o papel traz-nos a segurança do testemunho que fica (como diziam os antigos: as palavras voam, a escrita permanece)” e “promover a Cidadania, a ação política dos cidadãos, com exemplos do Passado e do Presente, como o são: a Revolta da Farinha, o surgimento de movimentos independentes de cidadãos, tanto em Santa Cruz e como no Porto Santo, o trabalho de corajosos editores de jornais ou simples cidadãos”.

Neste primeiro número, destacam-se as histórias em torno do nascimento do Movimento, os primeiros passos, a sua constituição, “os segredos” de um Movimento, sempre em ação. “Trata-se do contributo de homens e mulheres que abnegadamente deram muito de si para que hoje a comunidade seja mis justa e democrática. Temos também artigos de opinião, investigação, recensão literária, carta aos tetranetos e uma sentida homenagem a quem partiu fisicamente, mas permanece connosco”, lê-se no comunicado.

“Com uma periodicidade semestral, a revista Em movimento pensa já o próximo número terá como elemento central o concelho da Ponta do Sol; um espaço onde o JPP tem uma longa história, em conjunto com cidadãos que confiaram em nós e connosco travaram já duras batalhas.

Por fim, o repto: a colaboração na revista Em Movimento está aberta a todos: militantes, simpatizantes, todos aqueles que gostam de pensar a História, a Cultura, a Cidadania. Todos estão convidados a responder à questão: “Poderá um grupo de cidadãos – empenhado – mudar o Futuro?”