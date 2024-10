O Irão convocou o embaixador da Hungria, país que detém a presidência do Conselho da União Europeia, para protestar contra uma declaração sobre as ilhas do Golfo controladas por Teerão, mas reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos, foi hoje revelado.

“Apelamos ao Irão para que ponha fim à ocupação das três ilhas dos Emirados Árabes Unidos, que constitui uma violação da soberania deste país e dos princípios da Carta das Nações Unidas”, declarou a União Europeia (UE) numa declaração conjunta com o Conselho de Cooperação do Golfo.

Situadas à entrada do estratégico Estreito de Ormuz, através do qual um quinto do petróleo mundial é transportado por via marítima, estas ilhas são disputadas há décadas entre os Emirados Árabes e o Irão.

O Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), que integra seis países da Península Arábica, acusa regularmente Teerão de as ocupar ilegalmente desde 1971.

“O embaixador húngaro foi chamado ao ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros para protestar contra a repetição de certas afirmações infundadas na declaração conjunta dos líderes da UE e do CCG”, avançou a agência de notícias iraniana Irna.

Na segunda-feira, a União Europeia acusou a República Islâmica de ter entregado mísseis balísticos à Rússia para a guerra contra a Ucrânia e avançou com sanções financeiras contra o país.

O ministério iraniano “classificou a posição da UE como irrefletida, irresponsável e desprovida de qualquer base jurídica”, acrescentou a Irna.

Em julho do ano passado, o Irão convocou o embaixador russo para protestar contra o apoio de Moscovo às reivindicações dos Emirados Árabes Unidos sobre as três ilhas.

O Irão nomeou um embaixador nos Emirados Árabes em abril de 2023, quase oito anos desde a partida do anterior embaixador, como parte do seu esforço para melhorar as relações diplomáticas com os países árabes do Golfo.