Bom dia!

Paula Margarido reuniu-se ontem com a secretária de Estado Clara Mendes para defender a necessidade de alterar o regime do Rendimento Social de Inserção. Ao JM, a governante diz ter alertado para a importância de assegurar que os beneficiários “em condições de trabalhar possam efetivamente contribuir”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a educação. Madeira com nota positiva em 22 de 23 disciplinas. A única média abaixo dos 10 valores nos exames nacionais foi em Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Saiba ainda que estrangeiro foi condenado por violação e expulso do País. Homem de 22 anos, natural de São Tomé e Príncipe, punido com sete anos de prisão efetiva.

Reembolsos do subsídio de mobilidade continuam travados e queixas amontoam-se é outro assunto de relevo nesta edição que aborda ainda as autárquicas. Jorge Carvalho elege equipa renovada para o Funchal. O cabeça-de-lista do PSD/CDS escolheu a vereadora Helena Leal para número 2. Seguem-se Carlos Rodrigues (Finanças), Paulo Lobo (Urbanismo), Paula Jardim (Ambiente) e o centrista Leandro Silva (Assuntos Jurídicos).

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!