Também Sara Madalena já se pronunciou, naturalmente para iniciar a justificação do voto favorável da sua bancada, relembrando-se a existência de um acordo de incidência parlamentar entre PSD e centristas.

A deputada do CDS lembrou, então, que o seu partido “o CDS sempre alertou que o crescimento económico não estava a ter reflexos na vida das pessoas”, pelo que “é com grande agrado que vemos algumas das nossas propostas contempladas nesta proposta de Orçamento”, recordando-se que o CDS foi uma das estruturas partidárias que acedeu a sentar-se à mesa das negociações acerca do Programa de Governo.

PS e JPP não tiveram essa deferência e, consoante Rogério Gouveia já afirmou, não têm propostas suas.