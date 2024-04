O coordenador e cabeça de lista do partido ADN - Alternativa Democrática Nacional para as eleições Legislativas Regionais de 26 de Maio 2024, Miguel Pita, diz que a ideia de que a hotelaria pagar muito bem está longe da realidade.

“Com base na minha vasta experiência de 32 anos na indústria hoteleira, é evidente para mim que as afirmações sobre a hotelaria pagar “muitíssimo bem” aos seus funcionários estão longe da realidade. Ao longo das décadas que passei trabalhando neste setor, testemunhei de perto as lutas dos trabalhadores por salários justos e condições de trabalho adequadas. Embora reconheça a existência das tabelas salariais como uma referência mínima, sei que, na prática, muitas vezes os salários oferecidos não correspondem ao esforço e à dedicação dos trabalhadores.

Compartilho da preocupação com a estabilidade no emprego mencionada pelo Dr.António Trindade, mas ressalto que a permanência dos trabalhadores por longos períodos não deve ser interpretada como satisfação com os salários. Muitas vezes, os trabalhadores podem sentir-se presos em seus empregos devido à falta de alternativas viáveis no mercado de trabalho, mesmo que seus salários não atendam às suas necessidades básicas.

Além disso, enfatizo que é essencial lutar por melhorias nas remunerações e condições de trabalho na hotelaria. Estou comprometido em garantir que os trabalhadores sejam valorizados de acordo com sua contribuição para o sucesso da indústria e que recebam salários justos que reflitam adequadamente o seu trabalho árduo e compromisso.Em resumo, estou determinado a defender os interesses dos trabalhadores em geral e a trabalhar incansavelmente para garantir que recebam os salários e as condições de trabalho que merecem. Reconheço os desafios enfrentados pelos trabalhadores em todos os setores e estou comprometido em encontrar soluções que garantam um ambiente de trabalho justo e digno para todos”, elabora.