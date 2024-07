O presidente do Governo Regional, que visitou hoje um cabeleireiro para crianças em São Martinho, na Várzea, referiu que a redução do IRS tem se ser gradual. Disse estar disponível para negociar com a oposição, mas lembrou que não pode haver propostas que deixem a Região sem receita.

Já sobre o subsídio de mobilidade, o presidente do Governo defende que não se pode limitar o número de viagens. Duas reações a assuntos diferentes, tendo Albuquerque comentado também o crescimento do PIB.

Temos 134 mil madeirenses empregados, o que é um número recorde, segundo o chefe do Executivo madeirense. Quanto a declarações do antigo presidente do Governo, que disse publicamente que nas últimas eleições, não votou no PSD, Albuquerque respondeu: não li isso. Saliente-se que o cabeleireiro hoje visitado é de uma família russa que está há muitos anos na Região e que já se considera madeirense. Aliás, a proprietária fala português na perfeição.

Diana khakumullina contou com a ajuda da mãe e criou um posto se trabalho no ‘Cortes Mágicos’. Mas quer abrir mais espaços noutros concelhos.