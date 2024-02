Através do Comandante da Autoridade Marítima Nacional (AMN), Rui Manuel Teixeira, a Capitania do porto do Porto Santo prestou um esclarecimento sobre a limpeza e recolha de sargaço na praia da Ilha Dourada.

Segundo revelou em comunicado, chegaram ao conhecimento das autoridades marítimas “algumas preocupações relativamente à limpeza da praia do Porto Santo, face à deposição observada nas últimas semanas de grandes quantidades de sargaço”.

Rui Manuel Teixeira ressalva que a Capitania do Porto de Porto Santo “não se opõe ao exercício de qualquer tipo de atividades que promovam a proteção e conservação do Domínio Público Marítimo”.

A limpeza da praia “é uma atividade que todos nós encorajamos e apoiamos”, acrescenta, “pois contribui para a preservação e conservação do meio marinho”.

Porém, avisa que “é importante distinguir entre a limpeza da praia realizada de forma individual ou em grupo com o objetivo de preservar o ambiente, e a recolha de sargaço para fins comerciais, a qual, por se tratar do exercício de uma atividade económica, obriga à emissão de uma licença pela Capitania do Porto onde é exercida e tem custos associados”.

Por isso, espera que “ajude a dissipar qualquer equívoco que possa existir”, agradecendo “a todos pelo seu contínuo empenho na preservação do nosso magnífico areal e encorajamos todos a continuar a fazer a sua parte para manter a nossa praia limpa”.